Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 70,00 naar 61,00 euro, maar handhaaft het koopadvies op het aandeel. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Analist Tijs Hollestelle noemde de deze week gepresenteerde halfjaarcijfers "erg solide", ondanks dat de tegenwind van verstoringen in de aanvoerketen sterker was dan voorzien. Vooral onderliggend deed TKH het beter. "Wat je ziet, is niet wat je krijgt", aldus Hollestelle. De analist werd evenwel wat voorzichtiger over 2023, wat leidde tot een lager koersdoel. TKH heeft door uitgestelde omzet een goed zicht op de ontwikkelingen in de komende 6 tot 12 maanden. Ook is de orderinstroom in enkele kernmarkten volgens ING sterk. Hollestelle is ook van mening dat TKH redelijk bestand is tegen een recessie. Medio 2023 komt er nieuwe capaciteit bij in eindmarkten die volgens ING "redelijk bestand zijn tegen een mogelijke wereldwijde recessie". Het aandeel TKH daalde donderdag 0,9 procent naar 40,18 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.