'BAM overtreft verwachtingen'

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft sterke halfjaarresultaten geboekt en verhoogde de outlook voor de EBITDA-marge dit jaar. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag.

BAM mikt voor dit jaar op een aangepaste EBITDA-marge van minstens 4 procent, waar de bouwer eerder nog mikte op een verdere verbetering van de aangepaste EBITDA-marge ten opzichte van de 3,8 procent over 2021.

De aangepaste EBITDA in de eerste jaarhelft viel 10 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte en de winst was zelfs 21 procent beter dan verwacht. De solvabiliteitsratio steeg tot 17,7 procent en de bouwer had 830 miljoen euro in kas, exclusief 188 miljoen euro uit de desinvestering van infrabedrijf Wayss & Freytag in Duitsland. ING mikte ook op circa 1 miljard euro in kas.

Belangrijk is volgens Hollestelle dat de Nederlandse Infra-tak een aangepaste EBITDA realiseerde van 31 miljoen euro. Dit laat zien dat er in de eerste jaarhelft geen groot verlies heeft plaatsgevonden op grote projecten. "Dat is duidelijk positief", oordeelde de analist.

De aangepaste EBITDA uit Building & Property-activiteiten was wat lager dan verwacht en BAM verklaarde dit volgens Hollestelle door een boekwinst op een vastgoedproject vorig jaar en een lager aantal verkochte huizen in de eerste zes maanden van dit jaar.

BAM verwacht in de tweede jaarhelft meer huizen te verkopen. "De verwachtingen voor de tweede jaarhelft zijn solide", aldus Hollestelle.

ING handhaafde het koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel won donderdagochtend 4,7 procent tot 2,62 euro.