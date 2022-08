BAM hoger na cijfers maar Adyen zet AEX lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong door een koersval van Adyen ruim een half procent lager naar 718,401 punten, terwijl de AMX per saldo niet van zijn plaats kwam. Onder de hoofdaandelen won Besi krap 1 procent. Adyen verloor daarentegen maar liefst bijna 12 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers. IMCD daalde daarnaast 4 procent naar 147,90 euro. Deutsche Bank verlaagde het advies voor IMCD van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 133,00 naar 116,00 euro ging. In de AMX bleven uitschieters achterwege. In de AScX ging de aandacht uit naar de cijfers van BAM. De bouwer overtrof de verwachtingen en het aandeel koerste ruim 4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

