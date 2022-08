NIBC boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft in de eerste helft van 2022 minder winst behaald dan een jaar eerder, door licht hogere kredietverliezen en een bijzondere verliespost. Dat maakte de niet langer beursgenoteerde bank donderdag bekend. De onderliggende nettowinst daalde van 91 miljoen naar 86 miljoen euro, onder andere door de kredietverliezen. Daarnaast was er een verliespost van 22 miljoen euro op de verkoop van niet-kernactiviteiten. De rentebaten stegen met 11 procent tot 209 miljoen euro en de hypothekenportefeuille groeide met 9 procent tot 24 miljard euro. De kredietverliezen bedroegen 20 miljoen euro in de eerste helft van 2022, tegen 14 miljoen euro een jaar eerder. De kapitaalpositie daalde licht van 18,4 naar 17,7 procent, mede door nieuwe kapitaaleisen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.