Omzet bouw stijgt maar nieuwbouwvergunningen onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet in de bouw zit in de lift, maar het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen daalde scherp. Dit meldde het CBS donderdag. De omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal van dit jaar 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. Afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen daarbij met iets meer dan 16 procent In het tweede kwartaal van 2022 werd voor 15.200 te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is ruim 27 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Bron: ABM Financial News

