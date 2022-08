'Sterk halfjaar voor Boskalis' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een sterk eerste halfjaar achter de rug. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies, nadat de maritieme dienstverlener voorbeurs met cijfers kwam. De omzet steeg met 22 procent naar ruim 1,6 miljard euro, wat 7 procent meer is dan de analistenconsensus. Kerstens wees vooral op de bijdrage van het project in Manila Bay, dat op stoom kwam nadat coronarestricties het project eerder bemoeilijkten. Boskalis verwacht dat de EBITDA in de tweede helft van het jaar "in lijn zal liggen" met dat van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten. Dat zou een EBITDA van circa 484 miljoen euro betekenen. Dat is 5 procent meer dan in 2021, aldus Kerstens. Inclusief de boekwinst komt Boskalis dan uit op een EBITDA van 534 miljoen euro, en dat is 3 procent lager dan de consensus, merkte de analist op. "De volgende aanjager wordt de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 24 augustus, waar het bod van 32,50 euro per aandeel door HAL zal worden besproken", aldus Kerstens. Jefferies heeft een koopadvies op Boskalis met een koersdoel van 35,00 euro. Bron: ABM Financial News

