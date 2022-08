Nipt hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting met een bescheiden winst van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Woensdag koerste de AEX in aanloop naar de vrijgave van de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve en onder druk van techaandelen nog 0,7 procent lager naar 723,20 punten.

Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Fed, toen eind juli besloten werd om de rente met 75 basispunten te verhogen, kwam woensdagavond eensgezindheid onder de leden naar voren om de rente voldoende te blijven verhogen om de economie te vertragen en de inflatie te beteugelen.

Beleggers rekenen ondertussen juist op een mildere toon van de centrale bank na de vrijgave van flink meevallende inflatiecijfers in de VS afgelopen week, hetgeen een rally op de aandelenbeurzen inleidde.

De bankiers waren het er tijdens de laatste vergadering over eens dat het noodzakelijk is om de rente tot een niveau te verhogen, waarbij de economie vertraagt en de inflatie, die ruim boven de doelstelling van 2 procent noteert, wordt bestreden.

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, omdat Europa veel gevoeliger is voor stijgende energieprijzen. Deze week steeg de Nederlandse TTF-gasfuture naar een recordstand en woensdag werd bekend dat de Britse inflatie in juli met een stijging naar 10,1 procent op het hoogste niveau in 40 jaar staat. In de VS bedroeg de inflatie in juli 8,5 procent.

Vanochtend wordt de inflatie in de eurozone in juli gepubliceerd.

Op Wall Street doorbrak de Dow Jones index woensdagavond met een verlies van een half procent een winstreeks van vijf handelsdagen. Techbeurs Nasdaq, gevoeliger voor de renteontwikkelingen, daalde 1,25 procent. Deze verliezen stonden al voor de vrijgave van de Fed-notulen op de borden.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind lager, maar de verliezen blijven beperkt tot minder dan 1 procent. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot daarnaast woensdagavond in New York 1,8 procent hoger op 88,11 dollar.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS, de Philadelphia Fed index en de bestaande Amerikaanse woningverkopen in juli.

Bedrijfsnieuws

Adyen heeft in de eerst helft van 2022 de verwachtingen overtroffen met een volumegroei van 60 procent. De nettowinst steeg met 38 procent tot 282,1 miljoen euro.

Boskalis zag de omzet stijgen van 1,32 miljard euro in de eerste helft van 2021 naar 1,61 miljard euro afgelopen halfjaar. De EBITDA steeg van 226 miljoen naar 292 miljoen euro, inclusief 50 miljoen euro aan bijzondere baten, en netto verdiende Boskalis 116 miljoen euro. Dat was vorig jaar 72 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op een halfjaaromzet van 1,53 miljard euro met een EBITDA van 279 miljoen euro. Netto verdiende de baggeraar volgens hen 117 miljoen euro. Boskalis verwacht dat de EBITDA in de tweede helft van het jaar "in lijn zal liggen" met dat van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten.

Bouwbedrijf BAM heeft de nettowinst in het afgelopen half jaar flink zien aantrekken, en de winstmarge viel ook hoger uit dan verwacht. Voor heel 2022 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge te behalen van ten minste 4 procent, exclusief het verwachte resultaat op de desinvestering van infrabedrijf Wayss & Freytag in Duitsland. Ook zal er dividend worden uitgekeerd.

Deutsche Bank heeft donderdag het advies voor IMCD verlaagd van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 133,00 naar 116,00 euro ging. En Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX Filtration van 18,00 naar 16,00 euro, maar handhaaft het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.274,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.980,32 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 12.938,12 punten.