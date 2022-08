Deutsche Bank zet IMCD op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het advies voor IMCD verlaagd van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 133,00 naar 116,00 euro ging. Analist Dominic Edridge stelde dat de marges een deel van het probleem zijn. De marges zijn onderdeel van de huidige cyclus en zullen op een gegeven moment terugvallen, zo voorziet de analist. "IMCD verdient momenteel extra dankzij tekorten, verstoringen in de aanvoerketen en gestegen inputkosten", aldus Edridge. Hierdoor stegen de marges tot recordniveau. "De situatie zal in de toekomst volledig omkeren, nu er signalen zijn dat de economie normaliseert en de vraag en het aanbod in balans komen", aldus de analist. In 2020 waren de marges pro-forma nog 9,6 procent en Berenberg mikt op een marge van 10,3 procent in 2024. Het aandeel IMCD sloot woensdag op 154,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.