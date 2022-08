Cisco boekt licht lagere winst en omzet

(ABM FN-Dow Jones) Cisco heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere winst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware.

CEO Chuck Robbins sprak van een sterk einde van het fiscale jaar dankzij sterke prestaties in het vierde kwartaal te midden van een "ongelofelijk dynamische omgeving".

Cisco boekte het afgelopen kwartaal een fractioneel lagere maar afgerond vlakke omzet van 13,1 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 2,8 miljard dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,0 miljard dollar, ofwel 0,71 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis bedroeg de winst 0,83 dollar per aandeel.

Cisco boekte over het gehele gebroken boekjaar een omzet van 51,6 miljard dollar, tegen 49,8 miljard dollar in het voorgaande boekjaar. De nettowinst bedroeg 11,8 miljard dollar, versus 10,6 miljard dollar een jaar eerder.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet het concern een groei van de omzet op jaarbasis van 2 tot 4 procent. De winst per aandeel wordt geraamd op 0,64 tot 0,68 dollar per aandeel. Op aangepaste basis wordt gerekend op een winst van 0,82 tot 0,84 dollar per aandeel.

Voor het gebroken boekjaar 2023 wordt een omzetgroei verwacht van 4 tot 6 procent. De winst en aangepast winst per aandeel worden geraamd op achtereenvolgens 2,77 tot 2,88 dollar per aandeel en 3,49 tot 3,56 dollar per aandeel.

Het aandeel Cisco noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,0 procent hoger.