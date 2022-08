Wall Street lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 4.274,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.980,32 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 12.938,12 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Tijdens die bijeenkomst verhoogde het Federal Open Market Committee de rente voor de tweede maand op rij met 75 basispunten.

Leden van de Federal Reserve waren het er tijdens de vergadering over eens dat ze de rentetarieven voldoende moeten blijven verhogen om de economie te vertragen en dat ze de rente waarschijnlijk op dat niveau moeten houden totdat duidelijk is dat de inflatie vertraagt.

Volgens sommige functionarissen noteren de tarieven echter nog steeds niet op een neutraal niveau, ofwel een niveau waarbij de economie noch geremd noch gestimuleerd wordt.

De functionarissen waren het er tijdens de laatste vergadering over eens dat het noodzakelijk is om de rente tot een niveau te verhogen, waarbij de economie vertraagt en de inflatie, die ruim boven de doelstelling van 2 procent noteert, wordt bestreden.

De deelnemers waren wel van oordeel dat, naarmate de koers van het monetaire beleid verder verstrakt, het op een bepaald moment passend zal zijn om het tempo van de renteverhogingen te vertragen, "terwijl de effecten van de cumulatieve beleidsaanpassingen op de economische activiteit en de inflatie worden beoordeeld", aldus de notulen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 279,8 naar 273,3.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel lagen in juli op hetzelfde niveau als in juni.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in juni op maandbasis conform verwachting gestegen met 1,4 procent. Op jaarbasis namen de voorraden met 18,5 procent toe.

De euro/dollar noteerde op 1,0184. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0162 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0170 op de borden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,58 dollar, hoger op 88,11 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren.

Bedrijfsnieuws

Target heeft in het tweede kwartaal de winst zien kelderen, door uitverkoopacties om voorraden weg te werken. De winst per aandeel van de winkelketen daalde met 89 procent van 3,65 naar 0,39 dollar. Volgens topman Brian Cornell is de diepe dip in de winstgevendheid het waard, omdat klanten nu weer een veilige, schone en niet-rommelige winkelervaring kan worden geboden. Het aandeel daalde circa 2,7 procent.

Lowe’s heeft in het tweede kwartaal een stabiele omzet en winst geboekt en scherpte de outlook voor 2022 aan. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 4,67 dollar per aandeel, meer dan de 4,58 dollar waarop analisten rekenden. Het aandeel won circa 0,6 procent.

Citigroup heeft Aveline San benoemd als hoofd van zijn activiteiten in Hongkong en Macau. De bank wil zijn vermogensbeheertak in die regio uitbreiden. Citigroup noteerde bijna 1,0 procent lager.

Elon Musk, topman van Tesla, heeft getweet dat hij het Engelse voetbalteam Manchester United wil kopen, om kort daarna te tweeten dat het een grap was. Musk staat bekend om verwarrende tweets die door sommigen als koersgevoelig zouden kunnen worden aangemerkt. Een serieus overnamebod op het socialemediaplatform Twitter trok hij in, waarna Twitter naar de rechter stapte. Musk schreef: "Voor de duidelijkheid, ik steun de linkerhelft van de Republikeinse partij en de rechterhelft van de Democratisch Partij!" Gevolgd door: "Ik koop trouwens ook Manchester United, graag gedaan."



Een dochterbedrijf van Johnson & Johnson heeft faillissementsbescherming aangevraagd naar aanleiding van 38.000 claims dat zijn talkproducten kanker zou veroorzaken. Deze juridische strategie zou de enige optie zijn om alle claimende partijen relatief snel een compensatie te kunnen bieden.

In een rechtszaak tegen 3M hebben advocaten kritiek geleverd tegen het inkopen van aandelen, terwijl een massaclaim loopt na een faillissement van een dochterbedrijf.