Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 12 augustus zijn gedaald met 7,1 miljoen vaten tot 425,0 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 4,6 miljoen vaten tot 215,7 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen wel, met 0,8 miljoen vaten tot 112,3 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 93,5 procent. Dat was 94,3 procent een week eerder.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een daling van de ruwe olievoorraden in de VS van 448.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden vorige week daalden met 4,5 miljoen vaten en de distillaatvoorraden afnamen met 800.000 vaten.

Het vooruitzicht van een hernieuwde Iraanse nucleaire deal die de export zou stimuleren blijft boven de markt hangen, meldden analisten. Terwijl onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei zorgen over de vraag veroorzaakt.

Iran reageerde maandag op wat werd beschreven als een definitieve routekaart naar het herstel van de nucleaire deal na het besluit van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 om uit het akkoord te stappen en het land nieuwe sancties op te leggen. Hoewel Iran geen definitief "ja" bood, bemoedigde de reactie westerse onderhandelaars, omdat Teheran geen nieuwe bezwaren opwierp, schreef The New York Times.

"De markt positioneert zich alsof er een deal op komst is, maar het risico is dat als partijen er niet in slagen om tot een deal te komen, we waarschijnlijk een omslag zullen zien in de recente prijsactie", zei marktanalist Warren Patterson van ING. "Hoewel Iran redelijk positief lijkt over een deal, is het nog steeds onbekend waar de VS staan wat het voorstel betreft", voegde hij toe.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,58 dollar, hoger op 88,11 dollar op de New York Mercantile Exchange.