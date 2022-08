Fed ziet noodzaak voor meer renteverhogingen - notulen

Ik lees GEEN nieuwe dingen in dit beursbericht. Notulen FED betreft verslaglegging van de FED beleidsvergadering die op 26 / 27 juli jl. (= geruime tijd geleden) plaatsvond. De volgende vergadering is op 20 / 21 september a.s. (duurt ook nog geruime tijd ..). Intussen krijgen we weer (veel) nieuwe data binnen (over de economie) zoals: inflatie, werkgelegenheid, loonontwikkeling, geopolitieke ontwikkelingen, energievoorziening etc. De FED zal al deze data bestuderen en op 21 september een (nieuwe) beslissing nemen (= 2 maanden na de vorige vergadering!). Uit de notulen van 26 / 27 juli kun je volgens mij geen concrete aanwijzing vinden over de uitkomst op 21 september. Dat hangt af van de data die binnenkomen en de beoordeling daarvan door de FED. Ik zou zeggen: "be calm" / "keep cool" en: over tot de orde van de dag en veel succes gewenst met beleggen ..