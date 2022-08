Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 439,03 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,0 procent op 13.626,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,0 procent op 6.528,32 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.515,75 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden lager in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg juist.



Verder waren er tegenvallende inflatiedata uit het Verenigd Koninkrijk. De consumentenprijzen stegen in juli nog iets harder. De Britse prijzen stegen op jaarbasis met 10,1 procent. Dat was een maand eerder 9,4 procent. In de afgelopen 40 jaar stond de inflatie niet zo hoog. Economen van JPMorgan zien echter steeds meer tekenen dat de wereldwijde inflatie zal afnemen, nu de prijzen van voedsel en veel grondstoffen lager zijn dan de recente pieken. Echter, ze verwachten dat dit het eerst duidelijk zal worden in de VS, terwijl Europa achterblijft ondanks een recente afvlakking van de inflatie van goederen die de fabrieken verlaten. "Europa staat echter onder voortdurende druk van de stijgende gasprijzen die de afgelopen drie maanden meer dan verdubbeld zijn", aldus JPMorgan. "We verwachten dat de combinatie van koopkrachtverlies en het slechte sentiment de regio dit jaar in een recessie zal doen belanden." Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Europese economie in het tweede kwartaal met 0,6 procent groeide op kwartaalbasis tegen een eerdere raming van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0170. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0168 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0170 op de borden. Olie werd woensdag tot 0,7 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Uniper heeft in de eerste helft van dit jaar het verlies flink zien oplopen, nadat de levering van Russisch gas stokte. In het afgelopen halfjaar werd een verlies geboekt van 12,4 miljard euro. De stop van de gastoevoer uit Rusland zorgt voor grote problemen, omdat Uniper elders gas moest inkopen tegen veel hogere tarieven om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Het aandeel daalde ruim 10,0 procent. Het Britse Cineworld wordt flink afgestraft na het afgeven van een waarschuwing. Het aandeel daalde ruim 60 procent. Cineworld bekijkt de opties om de liquiditeit te vergroten en de balans te herstructureren. In Parijs ging Thales aan kop met een koerswinst van bijna 1,0 procent. L'Oreal won 0,5 procent. Alstom verloor circa 7 procent. In Frankfurt steeg Henkel ruim een procent, Beiersdorf won 0,7 procent en Hellofresh noteerde 7,0 procent lager. Zalando daalde zelfs 7,7 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent lager op 4.268,16 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

