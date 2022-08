Damrak sluit lager in aanloop naar notulen Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, in afwachting van de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve.

De AEX eindigde 0,7 procent lager op 723,20 punten.

"We zitten een beetje tegen een weerstand aan te hikken in een bullish markt", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. "Er zijn goede economische cijfers geweest die erop wijzen dat een recessie nog niet aanstaande is en langer op zich zal laten wachten."

De markt kijkt behalve naar de Fed-notulen ook vooruit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole volgende week. Volgens Zwanenburg zal de bestrijding van inflatie nog steeds als topprioriteit worden genoemd, omdat de inflatie nog altijd veel te hoog is, zelfs als de piek inmiddels zou zijn bereikt.

De aandelenbeurzen stonden woensdag ook onder druk van de obligatiemarkt, aldus de kenner van Stroeve en Lemberger, waar hij de koersen zag dalen en de yields opliepen.

De Amsterdamse beurs kon 's ochtends moeilijk richting kiezen na winst dinsdagavond op Wall Street, maar zakte in de middag weg, nadat de Amerikaanse beurzen een stap terug deden en de Amerikaanse tienjaarsrente opliep tot 2,897 procent.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ziet de AEX inmiddels al drie handelsweken rond een niveau van 720 tot 730 punten noteren.



In de ochtend bleek de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 2,6 procent te zijn gegroeid, waarmee een recessie nog ver weg lijkt.

De Britse inflatie liep intussen op van 9,4 procent naar 10,1 procent in juli. "Het Britse inflatiecijfer is slecht nieuws voor de Bank of England en consumenten, die hard worden geraakt door hogere rentes en een hogere inflatie", aldus Naeem Aslam van Avatrade. De analist waarschuwt dat de inflatie nog verder kan oplopen na de zomer als het kouder wordt en er meer vraag naar energie zal zijn, terwijl er nog steeds weinig aardgas voorhanden is.

In de middag bleken de Amerikaanse bedrijfsvoorraden conform de verwachting te zijn gestegen in juni, met 1,4 procent, terwijl de Amerikaanse detailhandel in juli evenveel verkocht als in juni.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0170. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won supermarktreus Ahold Delhaize 1,0 procent, na goed ontvangen resultaten van branchegenoten Walmart en Home Depot op Wall Street dinsdag.

Just Eat Takeaway.com leverde 5 procent in. Dinsdag liftte de maaltijdbezorger nog mee op een meevallende update van rivaal Delivery Hero.

Adyen was één van de weinige stijgers. De betaalspecialist publiceert donderdag halfjaarcijfers en sommige analisten houden rekening met een meevallend rapport.

Technologiebedrijven zoals ASML, Besi en Philips sloten meer dan 2 procent lager.

Ook financials en vastgoedbedrijven zoals ING en Unibail-Rodamco verloren terrein.

In de AMX won kunstmestproducent OCI 2,9 procent.

ABN AMRO verloor 4,5 procent, maar noteerde vandaag ook ex-dividend. Tevens meldde de bank dat er 42,5 miljoen aandelen zijn ingetrokken na een aandeleninkoop.

Inpost verloor ook 4,5 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Avantium 12 procent omhoog. Avantium gaat PEF leveren aan aan AmBev en LVMH voor frisdrankflessen. Het bedrijf meldde een omzetgroei van 5 procent tot 5 miljoen euro, met een verlies 17 miljoen euro in het eerste halfjaar. Analisten van ING en Degroof Petercam waren te spreken over de nieuwe afnemers voor de nieuwe PEF-fabriek in Delfzijl.

Ordina daalde 2 procent na een koersdoelverlaging door ING.

CM.com en Ebusco leverden meer dan 4 procent in.

Het lokaal genoteerde Cabka gaf 19 procent prijs na cijfers.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag rond sluitingstijd in Amsterdam op verlies. De S&P500-index daalde 0,9 procent.