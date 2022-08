Glazers open voor gedeeltelijke verkoop Manchester United - media

(ABM FN-Dow Jones) De familie Glazer overweegt een minderheidsbelang in Manchester United te verkopen, na toenemende kritiek op het eigenaarschap van de illustere Engelse voetbalclub. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van anonieme bronnen.

De eigenaren zouden verkennende gesprekken hebben gevoerd over een mogelijke nieuwe investeerder, maar de Amerikaanse familie is nog niet bereid om de controle op te geven over de Engelse club, die ongeveer 5 miljard Britse pond waard zou zijn, aldus Bloomberg.

De interesse kan komen van bekende miljardairs, zoals het geval was met de Londense club Chelsea, waarvan de Amerikaanse miljardair Todd Boehly recent eigenaar werd, samen met private equity-bedrijf Clearlake Capital. Zelfs Elon Musk, topman van Tesla, tweette woensdag dat hij de club gaat kopen, maar zei even later dat dit een grap was.

Manchester United won de Engelse Premier League dertien keer en boekte grote successen onder trainer Sir Alex Ferguson. Sinds de club in 2005 werd gekocht door Malcolm Glazer, werd deze opgezadeld met grote schulden. Sinds het vertrek van Ferguson in 2013 werden er geen grote prijzen meer gewonnen en is de club voorbijgestreefd door stadgenoot Manchester City, dat sinds 2008 eigendom is van beleggers uit Abu Dhabi.

Volgens protesterende supporters investeert het bestuur, dat vrijwel geheel bestaat uit leden van de Glazer-familie, te weinig in infrastructuur en goede spelers. De eerste twee wedstrijden van het seizoen, onder leiding van de Nederlandse trainer Erik ten Hag, werden verloren en supporters hebben protesten aangekondigd bij de komende wedstrijd tegen Liverpool.