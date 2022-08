Lagere opening voor Wall Street in aantocht

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een lagere opening, na meer bedrijfsresultaten van grote retailers, die gemengd worden ontvangen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel tot 0,8 procent in het rood.

De Amerikaanse winkelketens Target en Lowe's maakten woensdag hun resultaten bekend. Target viel wat tegen en Lowe's wat mee, gezien de gematigde koersreacties voorbeurs.

De aandacht zal echter vooral uitgaan naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve, toen de beleidsrente voor de tweede maand op rij met 75 basispunten werd verhoogd.

Recente signalen van een afkoelende inflatie laten beleggers hopen op een minder agressieve houding van de Fed. "Beleggers zullen op zoek gaan naar hints dat de Fed het tempo van renteverhogingen kan vertragen nu de inflatie minder snel stijgt", zei Geetu Sharma van AlphasFuture.

De volgende rentevergadering van de Fed is pas over vijf weken en volgens Sharma zijn er meer inflatiecijfers nodig voordat men hier iets zinnigs over kan zeggen. Volgens OANDA zullen de notulen laten zien dat een derde grote renteverhoging met 75 basispunten nog zeer duidelijk op tafel ligt.

ING denkt dat de notulen de dollar kunnen helpen, omdat de markt nu een verlaging van de beleidsrente in de tweede helft van 2023 inprijst, van 3,6 naar 3,2 procent. Als de notulen deze marktverwachting ontkrachten, kan de dollar stijgen, denken de valuta-analisten van ING.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel lagen in juli op hetzelfde niveau als in juni. Er was door analisten een groei van 0,1 procent voorspeld. Een maand eerder was er nog 0,8 procent groei. Dat is wel een kleine neerwaartse bijstelling.

De olieprijs was stabiel. Een september-future West Texas Intermediate kostte net als dinsdagavond 86,48 dollar, terwijl Brent-olie voor oktober 0,4 procent goedkoper werd op 91,96 dollar. Dit is het laagste niveau sinds enkele dagen voor de Russische invasie in Oekraïne, die de energieprijzen sterk heeft laten stijgen.

De euro/dollar noteerde op 1,0159. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0170 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Target heeft in het tweede kwartaal de winst zien kelderen, door uitverkoopacties om voorraden weg te werken. De winst per aandeel van de winkelketen daalde met 89 procent van 3,65 naar 0,39 dollar. Volgens topman Brian Cornell is de diepe dip in de winstgevendheid het waard, omdat klanten nu weer een veilige, schone en niet-rommelige winkelervaring kan worden geboden. Het aandeel lijkt 2 procent lager te openen.

Lowe’s heeft in het tweede kwartaal een stabiele omzet en winst geboekt en scherpte de outlook voor 2022 aan. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 4,67 dollar per aandeel, meer dan de 4,58 dollar waarop analisten rekenden. Het aandeel Lowe's lijkt 1,3 procent hoger te gaan openen.

Citigroup heeft Aveline San benoemd als hoofd van zijn activiteiten in Hongkong en Macau. De bank wil zijn vermogensbeheertak in die regio uitbreiden. Citigroup lijkt licht lager te openen.

Elon Musk, topman van Tesla, heeft getweet dat hij het Engelse voetbalteam Manchester United wil kopen, om kort daarna te tweeten dat het een grap was. Musk staat bekend om verwarrende tweets die door sommigen als koersgevoelig zouden kunnen worden aangemerkt. Een serieus overnamebod op het socialemediaplatform Twitter trok hij in, waarna Twitter naar de rechter stapte. Musk schreef: "Voor de duidelijkheid, ik steun de linkerhelft van de Republikeinse partij en de rechterhelft van de Democratisch Partij!" Gevolgd door: "Ik koop trouwens ook Manchester United, graag gedaan."



Een dochterbedrijf van Johnson & Johnson heeft faillissementsbescherming aangevraagd naar aanleiding van 38.000 claims dat zijn talkproducten kanker zou veroorzaken. Deze juridische strategie zou de enige optie zijn om alle claimende partijen relatief snel een compensatie te kunnen bieden.

in een rechtszaak tegen 3M hebben advocaten kritiek geleverd tegen het inkopen van aandelen, terwijl een massaclaim loopt na een faillissement van een dochterbedrijf.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.305,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.152,01 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent op 13.102,55 punten.