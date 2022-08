Target maakt schoon schip Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het tweede kwartaal de winst zien kelderen, door uitverkoopacties om voorraden weg te werken en hogere transportkosten. Dat bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse winkelketen. De winst per aandeel daalde met 89 procent, van 3,65 naar 0,39 dollar. De omzet steeg wel, met 3,5 procent tot 26,0 miljard dollar, maar de operationele winst daalde met 87 procent van 2,5 miljard tot 321 miljoen dollar. De operationele marge van 1,2 procent weerspiegelt druk op de brutomarge, nadat het bedrijf uitverkoop hield om overtollige voorraad kwijt te raken. Ook de hogere vracht- en transportkosten drukten op de marges. De voorrraadrisico's zijn door deze uitverkoopacties wel afgenomen, stelde het bedrijf. "Hoewel de acties om voorraden weg te werken de winstgevendheid op korte termijn aanzienlijk drukten, vertrouwen we erop dat dit de juiste beslissing was voor de lange termijn", zei topman Brian Cornell. "Ons team staat klaar om onze gasten in de tweede helft van het jaar te bedienen met een veilige, schone, niet-rommelige winkelervaring." De vergelijkbare omzet van Target groeide in het tweede kwartaal met 2,6 procent, tegen 8,9 procent een jaar eerder. In de winkels zakte de groei van 8,7 naar 1,3 procent. De online-verkopen stegen met 9,0 procent, niet veel minder dan de 9,9 procent groei een jaar eerder. Het aandeel Target lijkt woensdag ruim 3 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

