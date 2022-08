Obligatie: Nederland lanceert eind september dertigjarige lening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nederland wil op 27 september een nieuwe lening met een looptijd van 30 jaar veilen. Dit maakte het Agentschap van het ministerie van Financiën woensdag bekend. De lening loopt af op 15 januari 2054. De coupon en andere details worden in de dagen voor de lancering gecommuniceerd. Nederland wil met deze nieuwe lening 3 tot 5 miljard euro ophalen. De veiling verloop naar verwachting via een zogeheten Dutch Direct Auction. Bron: ABM Financial News

