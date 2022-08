'Winst BAM trekt aan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in de eerste helft van dit jaar de winst zien aantrekken. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus samengesteld door de bouwer zelf. In het afgelopen halfjaar kwam de nettowinst vermoedelijk uit op 70,8 miljoen euro tegen 20,1 miljoen euro een jaar eerder in dezelfde periode. De aangepaste EBITDA steeg van 157,1 miljoen naar 165,1 miljoen euro, zo voorzien de analisten, bij een omzet van 3,3 miljard euro. Een jaar eerder boekte BAM nog een omzet van 3,6 miljard euro. Analist Tijs Hollestelle van ING kijkt vooral uit naar de onderliggende EBITDA bij de Nederlandse infra-activiteiten en de impact van probleemprojecten uit het verleden bij BAM International, die nu worden opgepakt door andere divisies als BAM UK en BAM Infra Nederland. Het orderboek kwam vermoedelijk uit op 11,75 miljard euro, tegen 13,8 miljard euro een jaar eerder. ING verwacht een licht gestegen solvabiliteit ten opzichte van maart van circa 16,5 procent en een stabiele kaspositie van ongeveer 1 miljard euro. "Al met al verwachten we op jaarbasis een verbetering van de onderliggende operationele resultaten, waarbij de probleemcontracten in lijn zullen zijn met eerdere uitspraken van het bestuur", aldus Hollestelle. Outlook ING verwacht dat BAM de eigen outlook zal handhaven. De bouwer mikt op een verdere verbetering van de aangepaste EBITDA-marge. De consensus mikt voor de eerste jaarhelft op een marge van 5,0 procent en voor het hele jaar op 4,7 procent. Ook hoopt Hollestelle dat BAM wat inzicht geeft in de effecten van de hoge inflatie en oplopende rente. Voor heel 2022 mikt de consensus verder op een omzet van 6,5 miljard euro, een aangepaste EBITDA van 301,9 miljoen euro en een winst van 137,2 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

