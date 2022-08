AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend rond de slotstand van dinsdag. Om 11 uur daalde de AEX 0,2 procent tot 726,89 punten.

"Hoewel de beurzen in New York hogere niveaus opzochten, blijven de beurzen in Europa wat achter", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. Hij ziet de AEX al drie handelsweken rond een niveau van 720 tot 730 punten noteren.

Desondanks wees Michael Hewson van CMC Markets wel op de veerkracht van de Europese beurzen in de afgelopen weken, gezien de uitdagingen waarmee Europa te kampen heeft. Hewson verwacht dat deze uitdagingen aanhouden, wijzend op de recordprijzen voor gas.

Vanochtend hadden de Europese beurzen moeite om richting te kiezen, zo merkte analist Naeem Aslam van AvaTrade op, na het verschijnen van diverse macro-economische cijfers. Zo groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 2,6 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal en stegen de Britse consumentenprijzen in juli met 10,1 procent op jaarbasis sterker dan de 9,4 procent een maand eerder.

"Het Britse inflatiecijfer is slecht nieuws voor de Bank of England en consumenten, die hard worden geraakt door hogere rentes en een hogere inflatie", aldus Aslam. "Vandaag is opnieuw een donkere dag in de Britse geschiedenis, gezien de inflatie maar één kant op lijkt te bewegen. Er heerst een angst dat, nu we richting het einde van de zomer gaan, de vraag naar energie zal aantrekken, terwijl het gasaanbod beperkt is. In de wintermaanden kan de inflatie alleen nog maar verergeren", zo waarschuwt Aslam.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0179. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Ahold Delhaize 1,0 procent na koerswinsten van onder meer Walmart en Home Depot op Wall Street dinsdagavond. Just Eat Takeaway.com leverde 3,9 procent in.

In de AMX won OCI 1,7 procent en Fagron 0,2 procent. ABN AMRO daalde juist met 2,4 procent, maar noteert vandaag ook ex-dividend. Inpost verloor 2,2 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Avantium 11,0 procent omhoog. Avantium gaat aan AmBev en LVMH PEF leveren, onder andere voor frisdrankflessen. Ook kwam het bedrijf vanochtend met cijfers. De omzet steeg met 5 procent tot 5,0 miljoen euro, maar de kosten stegen ook, van 15,1 naar 19,2 miljoen euro. Avantium boekte zo een verlies van 17,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar. Avantium boekt mooie vooruitgang met het vinden van afnemers voor de nieuwe PEF-fabriek in Delfzijl, aldus analisten van ING en Degroof Petercam.

Ordina daalde met 1,9 procent na een koersdoelverlaging door ING, en Ebusco leverde opnieuw 1,2 procent in.

Het lokaal genoteerde Cabka gaf 13,7 procent prijs na cijfers.