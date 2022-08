Beursblik: Avantium vindt nieuwe afnemers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium boekt mooie vooruitgang met het vinden van afnemers voor de nieuwe PEF-fabriek in Delfzijl. Dit stelden analisten van Degroof Petercam en ING woensdag, na een update van het bedrijf. In de eerste jaarhelft slaagde Avantium erin om het aantal afnemers te verdubbelen tot 10, met een aantal aansprekende namen. "En het zou ons niet verbazen als er meer namen volgen in de komende 18 maanden", schreef Degroof. Een minpunt is dat de bouw van de nieuwe fabriek meer geld zal kosten dan eerder gedacht, aldus ING. Avantium spreekt zelf van "significant" hogere kosten, onder meer door de hoge inflatie. Eind juni had Avantium nog 72,1 miljoen euro in kas, waarvan 20,7 miljoen euro is bestemd voor de nieuwe fabriek in Delfzijl, voldoende om de activiteiten te financieren tot in 2024, wanneer de eerste inkomsten van de nieuwe fabriek beginnen binnen te komen, aldus ING. Zowel ING als Degroof Petercam heeft een koopadvies op Avantium. Bron: ABM Financial News

