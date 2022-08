ING verlaagt koersdoel Ordina Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Ordina verlaagd van 6,00 naar 5,75 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Zwartsenburg verlaagde zijn ramingen om de hogere kostenbasis en de impact van de arbeidstekorten op de omzetgroei mee te nemen. Desondanks merkte de analist op dat Ordina nog steeds harder groei dan de outlook van 5 tot 8 procent, waarbij de marges worden ondersteund door een hoge productiviteit, een verbeterde mix en prijsverhogingen. Dat laatste toont volgens Zwartsenburg de veerkracht van Ordina aan, "terwijl een verdere margeverbetering verwacht mag worden als gevolg van een betere mix." Ook biedt de sterke balans volgens de analist genoeg ruimte voor overnames en het belonen van de aandeelhouders. Hierdoor is het aandeel Ordina aantrekkelijker dan dat van sectorgenoten, aldus Zwartsenburg. Het aandeel Ordina daalde woensdagochtend met 1,1 procent tot 4,24 euro. Bron: ABM Financial News

