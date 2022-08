Duitse Uniper boekt megaverlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uniper heeft in de eerste helft van dit jaar het verlies flink zien oplopen, nadat de levering van Russisch gas stokte. Dit bleek woensdag uit cijfers van de grootste importeur van Russisch gas in Duitsland. In het afgelopen halfjaar werd een verlies geboekt van 12,4 miljard euro tegen een verlies van 20 miljoen euro een jaar eerder. De stop van de gastoevoer uit Rusland zorgt voor grote problemen, omdat Uniper elders gas moest inslaan tegen veel hogere tarieven om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Duitsland nam al een belang van 30 procent om het noodlijdende bedrijf te ondersteunen. In het verlies van afgelopen halfjaar is een bedrag opgenomen van 6,5 miljard euro voor problemen in de toekomst als gevolg van leveringsproblemen, naast 2,7 miljard euro aan afschrijvingen op onder meer leningen voor de stilgezette Nord Stream 2-pijplijn. Op aangepaste basis boekte Uniper een nettoverlies van 359 miljoen euro, significant lager dan de winst van 485 miljoen euro een jaar eerder. Hier waarschuwde Uniper in juni van dit jaar al voor, toen het de outlook voor 2022 introk vanwege de leveringsproblematiek. Uniper wil geen nieuwe outlook afgeven, maar waarschuwde woensdag wel dat het dit jaar verlies zal lijden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.