Aegon en NN winnen in licht hogere AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 729,74 punten. Onder de hoofdfondsen wonnen de verzekeraars Aegon en NN Group tot 1,4 procent. Ahold Delhaize won 1,1 procent na koerswinsten van onder meer Walmart en Home Depot op Wall Street dinsdagavond. Besi, ASML en Wolters Kluwer leverden licht in. In de AMX won OCI 1,6 procent en Fagron 1,0 procent. ABN AMRO daalde juist met 1,7 procent, maar noteert vandaag ook ex-dividend, en Inpost verloor 0,6 procent. Onder de kleinere aandelen schoot Avantium 6,3 procent omhoog. Avantium gaat aan AmBev en LVMH PEF leveren, onder andere voor frisdrankflessen. Ook kwam het bedrijf vanochtend met cijfers. De omzet steeg met 5 procent tot 5,0 miljoen euro, maar de kosten stegen ook, van 15,1 naar 19,2 miljoen euro. Avantium boekte zo een verlies van 17,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar. Ordina daalde met 1,4 procent en Ebusco leverde opnieuw 1,1 procent in. Het lokaal genoteerde Cabka gaf 11,4 procent prijs na cijfers. Bron: ABM Financial News

