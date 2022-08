Rode cijfers voor Cabka Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in de eerste zes maanden van 2022 verlies geleden, ondanks een flink gestegen omzet. Dit meldde de producent van onder meer pallets gemaakt van afvalplastics woensdag voorbeurs. De omzet steeg met 27 procent op jaarbasis van 80,7 naar 102,2 miljoen euro. Autonoom nam de verkoop met 12 procent toe en prijsverhogingen zorgden voor 15 procent meer omzet. Met die prijsverhogingen compenseerde de fabrikant, hoewel met enige vertraging, de snel stijgende kosten voor energie en materialen. De EBITDA daalde als gevolg van de gestegen kosten met 11 procent tot 13,1 miljoen euro. Netto leed Cabka een verlies van 1,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2021 verdiende het bedrijf nog 1,7 miljoen euro. Uit operationele activiteiten lukte het de fabrikant wel om een positief resultaat te behalen van 0,7 miljoen euro, maar dit was nog wel altijd 74 procent minder dan in de eerste helft van 2021. Cabka heeft een productiefaciliteit in het Amerikaanse Hazelwood noodgedwongen moeten sluiten door hevige regenval eind juli. Nog altijd is die fabriek, goed voor ongeveer 15 procent van de totale productiecapaciteit van Cabka, niet in bedrijf, maar Cabka zegt alternatieve productielocaties te hebben gevonden. Outlook Op middellange termijn streeft Cabka naar een hoge enkelcijferige omzetgroei. De ontwikkeling van de EBITDA-marge zal afhangen van de inflatie, waarschuwde de fabrikant vanochtend. Bron: ABM Financial News

