Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 728,11 punten.

Solide winsten op Wall Street dinsdagavond, aangejaagd door een rally in retail-aandelen, zullen de Europese beurzen vanochtend steun bieden.

De Dow Jones-index steeg dinsdag mede dankzij die koerssprong van retailers voor de vijfde dag op rij, waarbij zowel de Dow als de S&P 500-index op het hoogste niveau sinds eind april sloot.

Volgens analist Joe Saluzzi van Themis Trading waren Walmart en Home Depot goed voor meer dan de helft van de winst van de Dow Jones-index. "Elk signaal dat de consumenten blijven spenderen is een goed teken", aldus Saluzzi.

"Beleggers waarderen het feit dat Walmart de toekomstige projecties heeft bevestigd, wat voorlopig positief is. Maar ongewis is of consumenten zullen blijven uitgeven. Wat de meeste bedrijven op dit moment doen, is dat ze hun lat lager leggen om zo de resultaten te kunnen overtreffen, maar als ze dat niet kunnen waarmaken, wordt het een bloedbad", waarschuwde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Beleggers schudden volgens Saluzzi echter een groot deel van de recessiezorgen van zich af en lijken van mening te zijn dat de inflatie heeft gepiekt. "Mogelijk komt er toch een zachte landing voor de economie."

Vandaag wordt naast Britse inflatiecijfers en Europese groeidata gekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in aanloop naar Jackson Hole volgende week. Analisten van Evercore ISI denken niet dat voorzitter Jerome Powell tijdens dat symposium zal aansturen op aanpassingen aan het monetaire beleid, ondanks dat sommige beleggers die door de afkoelende inflatie wel verwachten.

"We denken dat Powell zal beargumenteren dat er een nieuwe fase aanbreekt waarin specifiek wordt gekeken naar macrocijfers en dat de centrale bank een open houding aanneemt over hoe de rentecyclus zich ontwikkelt", aldus analisten van Evercore. "De Fed is volledig gefocust op een herstel van de prijzen en cijfers laten zien dat dit proces zich nog in de beginfase bevindt."

De Fed-notulen vanavond kunnen volgens economen van MUFG Bank een zelfde boodschap bevatten, als die Powell afgaf ten tijde van de laatste beleidsvergadering. Toen stelde Powell dat het gepast zou zijn om het tempo van renteverhogingen wat terug te schroeven. "Dit zal de verwachting versterken dat de Fed volgende maand de rente beperkt zal verhogen in plaats van nog eens een flinke verhoging van 75 basispunten", aldus MUFG Bank.

De olieprijs is dinsdag verder gedaald en noteert nu rond het laagste niveau sinds begin dit jaar. Bij een settlement van 86,53 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent goedkoper.

Het marktsentiment is de laatste tijd volatiel, aangezien beleggers 'bullish 'voorspellingen over de toekomstige vraag naar olie afwegen tegen 'bearish' signalen over een stijgend aanbod en een gedempte vraag in de Verenigde Staten, China en Europa, als gevolg van een economische vertraging. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs met 0,8 procent licht.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0182. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0170.

Bedrijfsnieuws

Avantium gaat aan AmBev PEF leveren voor frisdrankflessen. Ook kwam het bedrijf vanochtend met cijfers. De omzet steeg met 5 procent tot 5,0 miljoen euro, maar de kosten stegen ook, van 15,1 naar 19,2 miljoen euro. Avantium boekte zo een verlies van 17,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar.

Berenberg heeft het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 67,00 naar 62,50 euro, maar herhaalde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent op 4.305,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.152,01 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent op 13.102,55 punten.