Walmart uitblinker op groen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.305,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.152,01 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent op 13.102,55 punten.

Cijfers van Walmart en Home Depot gaven dinsdag indicaties van het gedrag van consumenten tijdens een periode van gierende inflatie. Walmart verraste positief en Home Depot presteerde zoals verwacht.

"Beleggers waarderen het feit dat Walmart de toekomstige projecties heeft bevestigd, wat voorlopig positief is. Maar ongewis is of consumenten zullen blijven uitgeven. Wat de meeste bedrijven op dit moment doen, is dat ze hun lat lager leggen om zo de resultaten te kunnen overtreffen, maar als ze dat niet kunnen waarmaken, wordt het een bloedbad", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Woensdag publiceert de Federal Reserve notulen van de laatste beleidsvergadering in juli, die zorgvuldig zullen worden bestudeerd op hints over de volgende stap van de centrale bankiers.

Een paar minder hoge inflatiecijfers "betekenen niet dat de Fed het tempo van renteverhogingen zal vertragen of zelfs pauzeren, zoals de markt wel verwacht", zei Tim Pagliara van CapWealth.

Economische cijfers waren er dinsdag over de Amerikaanse woningbouw en bouwvergunningen en de industriële productie in juli.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in juli licht gedaald, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen onverwacht sterk afnam. De industriële productie in de Verenigde Staten is in juli gestegen, dankzij een sterke productie van de auto-industrie.

De olieprijs is dinsdag verder gedaald en noteert nu rond het laagste niveau sinds begin dit jaar. Bij een settlement van 86,53 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent goedkoper. Maandag stond de olieprijs al stevig onder druk na het verschijnen van tegenvallende macrodata uit China en met name de VS.

De euro/dollar handelde dinsdagavond op 1,0170.

Bedrijfsnieuws

Walmart heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, terwijl de outlook verhoogd werd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de supermarktketen. Eind juli verlaagde Walmart nog de verwachtingen maar nu gaan ze weer omhoog. Het aandeel steeg zo'n 5 procent.

Home Depot heeft in het tweede kwartaal de omzet met 6,5 procent zien stijgen, doordat klanten meer uitgaven per winkelbezoek, terwijl het aantal transacties bleef dalen na de coronapiek in de voorgaande jaren. Het aandeel won 4 procent.

Apple heeft honderd ingehuurde krachten die belast waren met het rekruteren van personeel naar huis gestuurd. Apple zou zich moeten aanpassen aan het nieuwe bedrijfsklimaat, meldde het bedrijf aan de huurlingen op de human resources-afdelingen, volgens Bloomberg. Het aandeel daalde licht.

Bed Bath & Beyond was als meme-aandeel maandag al flink in trek en steeg dinsdag nog eens 30 procent. Analisten houden echter vast aan een verkoopadvies.