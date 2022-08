Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent in de plus op 443,07 punten, de Duitse DAX won 0,7 procent op 13.910,12 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,3 procent in het groen op 6.592,58 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.536,06 punten.

"De Europese markten blijven stijgen, waarbij de DAX en FTSE 100 beide op het hoogste niveau in twee maanden noteren", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Londense beurs werd volgens Hewson geholpen door de mijnbouwsector, met stevige winsten van Rio Tinto, Glencore en Anglo American.

Toch houdt een dreigende energiecrisis de winsten redelijk beperkt. Duitsland blijft last houden van een lage waterstand in de Rijn. Het land heeft een gasheffing voor consumenten ingevoerd, waardoor de inflatie in Duitsland langer hoog kan blijven en wat de Europese Centrale Bank meer problemen geeft, volgens ING.

De ZEW index die het economisch sentiment in Duitsland meet, is ondertussen verder gedaald, bleek dinsdag uit de index voor augustus. De daling tot -55,3 viel slechter uit dan een lichte verbetering in het sentiment die werd voorspeld.

"De lange lijst van risico's en uitdagingen waarmee de Duitse economie kampt, maakt een recessie in de tweede helft van het jaar zo goed als onvermijdelijk", volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

De Wall Street Journal meldde dinsdag dat Duitsland van plan is om de sluiting van de laatste drie kerncentrales van het land uit te stellen, terwijl het zich schrap zet voor een mogelijk energietekort deze winter nu de gasleveringen uit Rusland zijn teruggeschroefd.

Daarmee breekt Duitsland met het beleid dat het sinds het begin van de jaren 2000 voert om kernenergie geleidelijk af te schaffen. Het besluit moet nog formeel worden genomen door het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz en vereist waarschijnlijk ook een stemming in het Duitse parlement, zeiden de ingewijden tegen de Amerikaanse zakenkrant.

Analist Christian Reicherter van DZ Bank denkt dat een recessie in Europa onvermijdelijk is vanwege de huidige energiecrisis. De analist mikt op een Duitse tienjaarsrente van 0,90 procent in de komende drie maanden, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met 1,75 procent. Door de huidige onzekerheden is de kans echter klein dat de rentes zijwaarts zullen bewegen.

De Britten hadden voor het eerst in meer dan twintig jaar voor twee kwartalen op rij een handelstekort met de Verenigde Staten, door de sterke dollar en stijgende importen van brandstoffen, meldde Ebury. De Britse werkloosheid steeg afgelopen kwartaal licht.

WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper op 87 dollar per vat. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0172.

Bedrijfsnieuws

Philips krijgt een nieuwe CEO. Dinsdag werd bekend dat het bedrijf Roy Jakobs wil benoemen als opvolger van Frans van Houten. Met de derde bestuurstermijn van Van Houten in zicht is de tijd rijp voor een wisseling aan de top, zo stelde Philips. Jakobs versterkte de Connected Care-portefeuille van Philips met diverse overnames en is ook betrokken bij de terugroepactie van bepaalde Respironics-apparaten. Het aandeel steeg ruim 2 procent in Amsterdam.

Prosus steeg ook meer dan 2 procent, na geruchten dat Tencent zijn belang in maaltijdbezorger Meituan van circa 24 miljard dollar deels zou willen verkopen.

Mijnbouwer BHP zag de winst bijna verdriedubbelen, van 11,3 miljard tot 30,9 miljard dollar, deels door hogere prijzen voor steenkool en deels door de afstoting van het oliebedrijf dat is gefuseerd met Woodside Energy Group. Het aandeel steeg 5,5 procent in Londen.

GlaxoSmithKline neemt het Amerikaanse Affinivax over. De Britse farmagigant steeg zo'n 1,5 procent.

Delivery Hero heeft bij zijn definitieve halfjaarcijfers de verwachtingen voor het jaar gehandhaafd. Het bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA-marge van 1,5 tot 1,6 procent negatief, en is naar eigen zeggen versneld op weg naar winstgevendheid. Het aandeel steeg zo'n 5,5 procent in Frankfurt.

Just Eat Takeaway.com liftte mee op het positieve bericht van de Duitse rivaal en steeg circa 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met een licht verlies voor de Nasdaq.