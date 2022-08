Damrak sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten, nadat de aanvankelijke winst werd ingeleverd tijdens een rustige handelsdag, ondanks meevallende resultaten van de Amerikaanse retailreus Walmart.

De AEX daalde 0,1 procent tot 728,11 punten. De Midkap-index daalde 0,4 procent en de Smallcaps 0,4 procent.

"De campingrally die we hebben gehad komt tot stilstand", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer, sprekend van een afwachtende dag. "De meeste bedrijven zijn dan ook al geweest met hun resultaten."

De Amerikaanse retailers Walmart en Home Depot hadden eerder al hun verwachtingen neerwaarts bijgesteld maar de nieuwste cijfers, die tot en met juli lopen, vielen toch mee: Amerikanen laten het geld nog steeds rollen ondanks de hoge inflatie, zei Van Deijck. Hij wijst erop dat dit echte cijfers zijn, in tegenstelling tot enquetes die minder betrouwbaar zijn omdat de antwoorden politiek gekleurd kunnen zijn.

De vrees voor blijvende prijsstijgingen lijkt te zijn afgenomen nu de prijzen van grondstoffen over hun hoogtepunt heen lijken te zijn, terwijl de producentenprijzen zelfs zijn gedaald. Hierdoor zijn er al beleggers die verwachten dat de Federal Reserve bij de volgende renteverhoging zich zal beperken tot 50 basispunten in plaats van 75 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag de rentes maandag flink dalen. "Beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente niet veel verder zal verhogen dan de nul procent waar deze nu op staat", aldus Wiersma.

De energiecrisis en de lage waterstand in de Rijn, die de aanvoer van steenkool naar Duite krachtcentrales bedreigt, beperkte dinsdag de winsten op de Europese beurzen. Een zorgenkind is ook het Verenigd Koninkrijk, waar de besteedbare inkomens snel dalen en gevreesd wordt voor de economie als in de winter de energierekeningen moeten worden betaald.

's Ochtends bleek de Duitse index voor het sentiment bij ondernemers van ZEW verder te zijn gedaald in juli, waar een verbetering was voorspeld, maar de beweging was beperkt. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is een recessie in Duitsland in de tweede jaarhelft "zo goed als onvermijdelijk".

In de middag bleek de industriele productie in de Verenigde Staten in juli sterker dan verwacht te zijn gestegen door sterke productiegroei in de auto-industrie. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde wel forser dan verwacht, met 10 procent, waar een afname met 2,5 procent was voorzien.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0189.

De olieprijzen daalden tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ArcelorMittal 3 procent.

Philips steeg bijna 2 procent. Roy Jakobs is de beoogde opvolger van CEO Frans van Houten. De Nederlander versterkte de Connected Care-portefeuille van Philips met diverse overnames en is ook betrokken bij de terugroepactie van bepaalde Respironics-apparaten.

"Het is altijd goed om een zondebok te hebben", zei Van Deijck. Maar ook Jakobs zal het probleemdossier met de beademingsapparaten nog steeds moeten oplossen, merkte hij op.

Prosus steeg ruim 2 procent, na geruchten dat Tencent zijn belang in maaltijdbezorger Meituan van circa 24 miljard dollar deels zou willen verkopen. "Dit is positief voor Prosus omdat het geld vrijmaakt", zei Van Deijck. "Intussen gaat de ontvlechting van de conglomeraten in China door en gaat het erom, hoe de groei daar weer kan worden aangejaagd."

Just Eat Takeaway.com won 1,7 procent nadat de Duitse rivaal Delivery Hero zijn verwachtingen handhaafde. Het aandeel van de concurrent werd 5 procent meer waard.

In de AMX verloor TKH 1,3 procent na resultaten. TKH overtrof volgens Degroof Petercam de omzetverwachtingen, terwijl de winst en outlook conform verwachting waren. "TKH houdt zich aan de traditie, dat het niet teleurstelt", zei Van Deijck. De beursreactie noemde hij flauw, maar het aandeel is volgens hem dan ook erg lokaal geworden, met weinig actieve grote beleggers.

Alfen verloor 10,6 procent en sloot op 103,65 euro. Berenberg haalde het aandeel van de kooplijst maar hield het koersdoel op 110,00 euro.

Het aandeel Flow Traders verloor 3 procent wat de lage volatiliteit de afgelopen dagen onderstreepte. De flitshandelaar is juist gebaat bij veel reuring op de beurs. Het aandeel noteerde vandaag overigens ook ex-dividend.

In de AScX verloor Ebusco dik 5 procent tot 20,00 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel van 32,00 naar 26,00 euro maar hield vast aan het koopadvies.

CM.com was hier de uitblinker met een koerswinst van 4,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond het slot in Amsterdam verdeeld, met een bescheiden verlies voor de Nasdaq.