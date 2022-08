Duitsland wil sluiting kerncentrales uitstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Duitsland is van plan de sluiting van de laatste drie kerncentrales van het land uit te stellen, omdat het land zich schrap zet voor een mogelijk energietekort deze winter nu de gasleveringen uit Rusland zijn teruggeschroefd. Dit meldden Duitse regeringsfunctionarissen dinsdag aan de Wall Street Journal. Daarmee breekt Duitsland met het beleid dat het sinds het begin van de jaren 2000 voert om kernenergie geleidelijk af te schaffen. Het besluit moet nog formeel worden genomen door het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz en vereist waarschijnlijk ook een stemming in het Duitse parlement, zeiden de ingewijden tegen de Amerikaanse zakenkrant. Sommige details worden nog besproken, zeiden drie hoge regeringsfunctionarissen. Een kabinetsbesluit zou ook moeten wachten op de uitkomst van een beoordeling van de energiebehoeften van Duitsland die in de komende weken zal worden afgerond. De Duitse regering is van mening dat twee belangrijke voorwaarden een tijdelijke verlenging van de levensduur van de drie resterende kerncentrales mogelijk maken, namelijk een verwacht gastekort en het oordeel dat het langer openhouden van de centrales geen veiligheidsproblemen oplevert. De kerncentrales, die vooralsnog op 31 december sluiten, zijn nu veilig, zei een overheidsfunctionaris tegen de Wall Street Journal, "en uiteraard zullen ze ook na 31 december veilig blijven." Bron: ABM Financial News

