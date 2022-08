Walmart verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, terwijl de outlook verhoogd werd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de supermarktketen. De winst steeg afgelopen kwartaal van 4,28 naar 5,15 miljard dollar, ofwel van 1,52 naar 1,88 dollar per aandeel. Op aangepaste basis kwam de winst op 1,77 dollar per aandeel. Dit is beter dan verwacht. De consensus samengesteld door FactSet rekende op 1,62 dollar. De omzet steeg met 8,4 procent tot 152,9 miljard dollar. Dit is ook beter dan verwacht. Analisten hadden op 150,1 miljard dollar gemikt. In de Verenigde Staten steeg de omzet met 7,1 procent tot 105,1 miljard dollar, tegen een verwachte 104,4 miljard. De vergelijkbare omzet steeg met 6,5 procent, waar analisten van 5,9 procent uitgingen. Outlook Eind juli had Walmart nog gewaarschuwd dat de hoge prijzen voor voedsel en brandstof voor terughoudendheid onder consumenten zorgen en het bedrijf verwachtte daarom dat de winst dit jaar lager uitvalt. Daarbij verlaagde de supermarktketen de outlook en ging uit van een daling van de winst per aandeel van 11 tot 13 procent. Vandaag verhoogde Walmart deze outlook. Nu rekent het bedrijf op een daling van 9 tot 11 procent van de winst per aandeel. De omzet zal nog steeds op een groei van 4,5 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

