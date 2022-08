Inflatie stuwt omzet Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het tweede kwartaal de omzet met 6,5 procent zien stijgen, doordat klanten meer uitgaven per bezoek, terwijl het aantal transacties bleef dalen na de coronapiek in de voorgaande jaren. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het bedrijf.

De doehetzelf-keten meldde dinsdag dat klanten per transactie 9 procent meer uitgaven in het tweede kwartaal. Het aantal transacties daalde 3 procent.

Het aantal transacties daalt al vijf kwartalen op rij, omdat de activiteit van klanten is teruggezakt, nadat in het eerste jaar van de coronaviruspandemie er veel meer in huis werd geklust.

De gemiddelde waarde per transactie blijft echter stijgen, vaak met meer dan 10 procent op jaarbasis, omdat de inflatie de prijzen in de winkels opdrijft.

De omzet bedroeg 43,8 miljard dollar in het tweede kwartaal, iets meer dan de 43,4 miljard dollar die analisten hadden voorzien, volgens FactSet. De vergelijkbare omzet, gecorrigeerd voor de opening en sluiting van winkels, steeg 5,8 procent. In de VS was dit 5,4 procent.

De winst was 5,17 miljard dollar in de periode die eindigde op 31 juli. Een jaar eerder was dit 4,81 miljard dollar. Per aandeel ging de winst daarmee van 4,53 naar 5,05 dollar. Dat was meer dan de 4,95 dollar waar analisten op rekenden.