Futures wijzen omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet, in aanloop naar kwartaalcijfers van grote retailers. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. Cijfers van Walmart en Home Depot kunnen dinsdag indicaties geven van het gedrag van consumenten tijdens een periode van gierende inflatie. Woensdag publiceert de Federal Reserve notulen van de laatste beleidsvergadering in juli, die zorgvuldig zullen worden bestudeerd op hints over de volgende stap van de centrale bankiers. Een paar minder hoge inflatiecijfers "betekenen niet dat de Fed het tempo van renteverhogingen zal vertragen of zelfs pauzeren, zoals de markt wel verwacht", zei Tim Pagliara van CapWealth. Economische cijfers zijn er dinsdag over de Amerikaanse woningbouw en bouwvergunningen en de industriele productie in juli. Olie werd iets minder duur. Een september-future West Texas Intermediate daalde 1,1 procent tot 88,44 dollar per vat. Een oktober-future Brent-olie zakte 1,4 procent tot 93,75 dollar per vat.



De euro/dollar noteerde op 1,0130. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0162 op de borden. Bedrijfsnieuws Apple heeft honderd ingehuurde krachten die belast waren met het recruteren van personeel naar huis gestuurd. Apple zou zich moeten aanpassen aan het nieuwe bedrijfsklimaat, meldde het bedrijf aan de huurlingen op de human resources-afdelingen, volgens Bloomberg. De activistische belegger Dan Loeb heeft via zijn vehikel Third Point opnieuw een belang genomen in Walt Disney en wil dat het mediabedrijf het onderdeel ESPN afstoot en zijn bestuur vernieuwt. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten maandag hoger. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.297,14 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de plus op 33.912,44 punten en de Nasdaq won 0,6 procent op 13.128,05 punten. Bron: ABM Financial News

