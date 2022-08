Valuta: risico op lagere euro blijft

(ABM FN-Dow Jones) Het muntpaar euro/dollar stond dinsdagochtend licht onder druk en een verdere daling wordt niet uitgesloten.

Het muntpaar koerste vanochtend rond een niveau van 1,0136 tegen 1,0152 maandagavond.

"Het risico op een lagere euro blijft bestaan, nu het muntpaar euro/dollar door het niveau van 1,0220 is gebroken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De koers gaat nu richting de 1,0150, waarbij een eerder dieptepunt op 0,9950 een belangrijk steunniveau is."

Analist Christian Reicherter van DZ Bank denkt dat een recessie in Europa onvermijdelijk is vanwege de huidige energiecrisis. De analist mikt op een Duitse tienjaarsrente van 0,90 procent in de komende drie maanden, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met 1,75 procent. Door de huidige onzekerheden is de kans echter klein dat de rentes zijwaarts zullen bewegen.

"De volatiliteit die we in de afgelopen maanden hebben gezien, zal aanhouden", aldus Reicherter, die bovendien opmerkte dat de langetermijnrente in de greep blijft van een economische groeivertraging en een aanhoudend hoge inflatie.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment in augustus verder is verslechterd. De ZEW-verwachtingsindex daalde van -53,8 in juli naar een negatieve stand van 55,3 deze maand. Er was door economen een verslechtering tot -51,0 voorspeld. Na de cijfers zakte het muntpaar euro/dollar nog wat verder weg.