Tencent wil miljardenbelang Meituan verkopen - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tecent is van plan om een deel of het gehele miljardenbelang in maaltijdbezorger Meituan te verkopen. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van vier bronnen. Tencent heeft een belang van 17 procent in Meituan, ter waarde van circa 24 miljard dollar. De investeerder zou in gesprek zijn met adviseurs om te bespreken op welke manier het belang kan worden afgestoten, aldus de bronnen. Tencent wil nog dit jaar de verkoop in gang zetten, mits de marktontwikkelingen gunstig blijven, zo stelden twee bronnen tegenover Reuters. De Tencent wilde niet reageren op de geruchten. Prosus, dat een belang heeft in Tencent, won dinsdagochtend 3,5 procent op de beurs in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

