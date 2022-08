Beursblik: TKH overtreft omzetverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in de eerste helft van dit jaar de omzetverwachtingen overtroffen, terwijl de winst conform verwachting was. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag.

Ook de outlook was conform verwachting, zo stelde Roeg. TKH mikt op een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro ten opzichte van 114,1 miljoen euro in 2021.

De resultaten en outlook hadden beter kunnen zijn als TKH geen last had gehad van verstoringen in de aanvoerketen, die in de tweede jaarhelft nog niet opgelost zullen zijn, aldus Roeg. "Als gevolg kan TKH mogelijk in 2023 een inhaalslag maken, naast extra omzet boeken uit nieuwe productiefaciliteiten in de tweede helft van volgend jaar", zo stelde de analist.

Degroof maakt zich geen zorgen over de stijging van het werkkapitaal, die van ondergemiddeld naar bovengemiddeld ging door de verstoringen en een normalisatie van btw-tarieven. Roeg verwacht dat het werkkapitaal op termijn weer zal terugvallen.

Op basis van de resultaten vanochtend is Roeg van plan om zijn ramingen aan te passen. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met een verlaging van het koersdoel tot 65,00 of 60,00 euro, rekening houdend met het werkkapitaal en de extra capex-investeringen. Het huidige koersdoel is 67,00 euro. Het koopadvies werd door Degroof gehandhaafd.

Na een groene opening zakte het aandeel TKH toch 1,0 procent terug tot 41,22 euro.