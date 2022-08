AEX start licht hoger; koersstijging Philips na nieuwe topman Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,4 procent hoger naar 731,51 punten. Onder de hoofdaandelen won Philips 1 procent. Philips wil Roy Jakobs benoemen tot CEO van het bedrijf als opvolger van Frans van Houten. De in 1974 in Nederland geboren Jakobs heeft onder meer de Connected Care-portefeuille van Philips versterkt met diverse overnames, terwijl hij ook betrokken is bij de terugroepactie van specifieke Respironics-apparaten. Prosus was met een half procent de grootste daler. In de AMX won TKH 2,5 procent na het overleggen van cijfers. Alfen verloor 6 procent op 108,90 euro. Berenberg verlaagde het advies voor Alfen van Kopen naar Houden bij handhaving van het koersdoel op 110,00 euro. Illustratief voor de lage volitiliteit de afgelopen dagen was het verlies van 3 procent voor Flow Traders. De flitshandelaar is juist gebaat bij veel reuring op de beurs. Het aandeel noteert vandaag ook ex-dividend. In de AScX verloor Ebusco krap 2 procent op 20,80 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Ebusco van 32,00 euro naar 26,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Bron: ABM Financial News

