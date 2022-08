Delivery Hero herhaalt outlook bij definitieve cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero herhaalde dinsdag bij de vrijgave van de definitieve halfjaarcijfers de outlook voor heel 2022. De brutotransactiewaarde steeg afgelopen kwartaal met 18 procent op jaarbasis tot 9,9 miljard euro, zoals bij de voorlopige cijfers in juli al was aangegeven. Delivery Hero is naar eigen op weg naar een versnelling richting winstgevendheid. Inclusief Glovo denkt Delivery Hero dat de platformactiviteiten in het derde kwartaal van dit jaar een aangepaste EBITDA van circa nul kunnen realiseren. Voor heel 2022 rekent de maaltijdbezorger op een aangepaste EBITDA-marge van -1,5 tot -1,6 procent. Delivery Hero heeft verder nog 2,9 miljard euro in kas zitten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.