AEX start handelsdag vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek al met een winst van bijna een half procent op 728,88 punten.

De Europese beurzen gingen maandag aanvankelijk nog terughoudend van start, na onder meer een stijging van de Europese gasprijs naar een recordniveau. De Nederlandse TTF-future sloot maandag op 229,80 euro per megawattuur. Daarmee werd de recordstand van net na de Russische inval in Oekraïne verbroken.

Hoge energieprijzen ondermijnen de koopkracht en het consumentenvertrouwen.

Vooral de aanhoudende droogte leidt momenteel tot een stijging van de vraag naar gas. Rivieren zijn daardoor moeilijk bevaarbaar, waardoor het transport van alternatieve energiebronnen onder druk staat.

Amerika is in tegenstelling tot Europa bijna zelfvoorzienend op het gebied van energie, en dus niet afhankelijk van Rusland. Onder meer door de sterk dalende olieprijs worden momenteel de inflatieverwachtingen in de VS zelfs neerwaarts bijgesteld, hetgeen het sentiment een duw in de rug geeft.

De al weken aanhoudende rally op Wall Street kreeg maandag bij de start van de handelsweek een vervolg met winsten voor de hoofdindices van ongeveer een half procent.

De winsten werden in de afgelopen weken aangejaagd door positieve nieuwsberichten, die erop duiden dat de inflatiepiek achter de rug is", aldus strategen van Deutsche Bank. "Hierdoor is er hoop dat de centrale banken niet meer agressief op de rem hoeven te trappen."

De olieprijs daalde maandag bijna 3 procent naar 89,41 dollar per vat. "De macrodata uit China brachten geen goed nieuws voor het zwarte goud", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die ook wees op de verwachting van oliehandelaren dat er een nucleaire deal wordt gesloten met Iran.

In Azië noteren de hoofdindices in Tokio en Shanghai vanochtend vrijwel onveranderd. Hongkong daalt 0,8 procent, terwijl Sydney en Seoel juist in het groen noteren.

Beleggers hebben hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Duitse ZEW-index vanochtend en de industriële productie in de VS in juli vanmiddag.

Bedrijfsnieuws

TKH realiseerde in de eerste helft van dit jaar een sterke omzetgroei, terwijl ook de winst significant aantrok, en het bedrijf kwam conform verwachting met een concrete outlook voor heel het jaar.

Berenberg verlaagde het advies voor Alfen van Kopen naar Houden bij handhaving van het koersdoel op 110,00 euro.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Ebusco van 32,00 euro naar 26,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,4 procent op 4.297,14 punten, de Dow Jones index sloot 0,5 procent in de plus op 33.912,44 punten en de Nasdaq won 0,6 procent op 13.128,05 punten.