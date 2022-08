Sterke omzetgroei TKH Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in de eerste helft van dit jaar een sterke omzetgroei gerealiseerd, terwijl ook de winst significant aantrok, en kwam conform verwachting met een concrete outlook voor heel het jaar. Dit meldde de onderneming uit Haaksbergen dinsdag in een halfjaarupdate. In het afgelopen halfjaar steeg de omzet met 24 procent of 15,7 procent op autonome basis tot 899,7 miljoen euro. Het EBITA-resultaat exclusief eenmalige inkomsten en kosten, steeg met 37 procent tot een recordniveau van 115,6 miljoen euro. Alle segmenten droegen bij aan de omzetgroei, al hadden lockdowns in China, verstoringen in de aanvoerketen en geopolitieke ontwikkelingen een negatieve impact op de omzet. Het rendement op de omzet verbeterde van 11,6 procent vorig jaar tot 12,8 procent in de afgelopen zes maanden, ondanks de negatieve impact van tekorten en prijsstijgingen van componenten en grondstoffen. Onder de streep restte een nettowinst voor amortisatie en eenmalige opbrengsten en kosten van 70,5 miljoen euro, goed voor een stijging van liefst 42,7 procent ten opzichte van ene jaar eerder. Het orderboek trok met 7,5 procent aan ten opzichte van eind 2021 tot 803 miljoen euro per 30 juni dit jaar. Outlook Volgens TKH blijft de vraag en het orderboek sterk, waardoor de outlook voor de tweede jaarhelft positief is. Wel verwacht het bedrijf dat de geopolitieke onzekerheid, in combinatie met uitdagingen in de aanvoerketen, aanhouden. TKH mikt op een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro ten opzichte van 114,1 miljoen euro in 2021. Dit is grofweg conform verwachting van ING, dat mikte op 137 miljoen tot 145 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

