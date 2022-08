Jefferies verlaagt koersdoel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies verlaagde dinsdag het koersdoel voor Ebusco van 32,00 euro naar 26,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Het marktaandeel en orderboek van Ebusco zijn momenteel stabiel, hetgeen wijst op een geleidelijke opbouw richting de doelstelling om in 2026 meer dan 3.000 bussen te produceren, aldus analist David Kerstens naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de fabrikant van elektrische bussen vorige week. Kersten merkte echter ook op dat een sterke groei van de omzet momenteel hand in hand gaat met oplopende verliezen, vanwege onder meer oplopende kosten en valutaire tegenwind. Dit is aanleiding voor een neerwaartse bijstelling van de winst per aandeel verwachting, met 78 procent en aflopend tot 12 procent, voor de periode 2023 tot en met 2026. Ebusco sloot maandag in Amsterdam krap drie procent lager op 21,16 euro. Bron: ABM Financial News

