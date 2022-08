Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX en een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 29 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger geëindigd na een opleving richting het slot.

"Zwakkere grondstoffenprijzen helpen de beurzen omhoog, ondanks dat de dalende olieprijzen energie-aandelen raken", zei marktanalist Chris Beauchamp van IG.

China verlaagde maandag onverwacht de interbancaire rente om de economie te ondersteunen, na tegenvallende economische cijfers over de detailhandel en industrie.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat de economische activiteit in China gematigd blijft richting de wintermaanden, omdat de coronabesmettingen vermoedelijk hoog blijven en Beijing dus ook zijn zero-covidbeleid zal handhaven.

De Japanse economie trok juist aan in het tweede kwartaal van dit jaar. De economie groeide met 2,2 procent, tegen 0,1 procent groei een kwartaal eerder.

Verder merkte Hewson op dat de gasprijzen in Europa hoog blijven, vanwege de zorgen over verstoringen in de toekomstige gaslevering door Rusland. "Hoewel de prijzen in de VS nu in een minder hoog tempo lijken te stijgen, is het ergste voor Europa waarschijnlijk nog niet achter de rug", aldus Hewson.

De aanhoudende droogte in een groot deel van Europa heeft intussen gevolgen voor de logistiek en de energiekosten.

Economische cijfers van ZEW en het bbp van de eurozone zullen deze week waarschijnlijk tot meer zorgen over de zwakke economie leiden en dat kan de euro omlaag duwen. Het muntpaar euro/dollar noteerde maandag rond het slot in Europa op 1,0192.

Bedrijfsnieuws

HelloFresh bevestigde zijn doelen voor dit jaar. Het aandeel steeg zo'n 3 procent in Frankfurt. Just Eat Takeaway profiteerde mee en steeg in Amsterdam meer dan 2 procent.

Levensmiddelenconcern Henkel boekte meer omzet, maar minder winst. Het aandeel won een procent.

Aegon daalde 2,5 procent. Credit Suisse verhoogde maandag het koersdoel voor Aegon van 5,80 naar 5,90 euro en handhaafde het Outperform advies.

Shell verloor 1,5 procent bij een dalende olieprijs. BP verloor meer dan een procent en Total daalde zo'n 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.787,60 (+0,3%)

STOXX Europe 600 442,35 (+0,3%)

DAX 13.816,61 (+0,2%)

CAC 40 6.569,95 (+0,3%)

FTSE 100 7.509,15 (+0,1%)

SMI 11.171,54 (+0,4%)

AEX 728,88 (+0,4%)

BEL 20 3.866,09 (+0,6%)

FTSE MIB 22.970,73 (+0,5%)

IBEX 35 8.427,00 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd.

"De winsten werden in de afgelopen weken aangejaagd door positieve nieuwsberichten, die erop duiden dat de inflatiepiek achter de rug is", aldus strategen van Deutsche Bank. "Hierdoor is er hoop dat de centrale banken niet meer agressief op de rem hoeven trappen."

Volgens Esty Dwek van Flowbank lijkt in de VS een periode van desinflatie aangebroken. Wel is het voor beleggers belangrijk dat de Amerikaanse economie stand houdt, nu de groei in China verder lijkt te vertragen.

Maandag was het sentiment aanvankelijk terughoudend na tegenvallende Chinese macrodata en een zwakke Empire State Index voor de productiviteit van het bedrijfsleven in de Amerikaanse regio New York.

De index daalde van een plus 11,1 in juli tot een min van bijna 30 punten. Er was wel gerekend op een daling maar economen dachten dat de index positief zou blijven.

"De Empire State index was slecht en het herinnert de Federal Reserve eraan dat ze extra voorzichtig moeten zijn met hun monetair beleid, aangezien de Amerikaanse economie een noodrem heeft gebruikt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in augustus verder gedaald, tot een indexniveau van 49. "Een strenger monetair beleid van de Federal Reserve en aanhoudend hoge bouwkosten hebben geleid tot een recessie op de huizenmarkt", zei NAHB's hoofdeconoom, Robert Dietz, in een toelichting.

De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 89,41 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent goedkoper.



"De macrodata uit China brachten geen goed nieuws voor het zwarte goud", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die ook wees op de verwachting van oliehandelaren dat er een nucleaire deal wordt gesloten met Iran.

Bedrijfsnieuws

Qua bedrijfsnieuws was het maandag rustig. Later deze week verschijnen cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. In het kielzog daarvan verwerken beleggers een reeks aan kwartaalcijfers van de grote retailers, waaronder Home Depot, Walmart en Target.

Investeerder Third Point van de activistische belegger Dan Loeb heeft een "aanzienlijk" belang genomen in Disney, nadat eerder dit jaar juist nog een groot belang in het entertainmentbedrijf werd verkocht. In een brief aan Disney CEO Bob Chapek prees Loeb de groei van Disney's streaming-abonnees. Maar de activistische belegger wil ook dat Disney de kosten agressiever gaat verlagen en een aantal stappen overweegt om zijn portfolio te vernieuwen. Zo roept Loeb Disney op om de rest van streamingdienst Hulu te kopen en om een spin-off van ESPN te verkennen. Verder is het bestuur van Disney aan vernieuwing toe, aldus Loeb.

"We verwelkomen de standpunten van al onze investeerders", zei Disney in een reactie, waarin het ook de expertise van zijn bestuur prees. Disney-aandelen stegen ruim 2 procent.

Het aandeel Li Auto steeg licht. De Chinese autofabrikant zag het nettoverlies afgelopen kwartaal bijna verdriedubbelen, en dat viel tegen. Ook de vooruitzichten voor het derde kwartaal waren niet erg positief. Het bedrijf verwees naar "pandemie-gerelateerde uitdagingen."

Tesla steeg meer dan 3 procent, nadat CEO Elon Musk dit weekend op Twitter meldde dat de fabrikant van elektrische voertuigen de mijlpaal heeft bereikt van 1 miljoen geproduceerde voertuigen in zijn fabriek in Shanghai. In juli behaalde de fabriek in Californië de mijlpaal van 2 miljoen auto's.

Exxon Mobil en Chevron leverden zo'n 2 procent in als gevolg van de dalende olieprijzen.

Meme-aandeel Bed Bath & Beyond steeg maandag bijna 24 procent.

Gilead Sciences steeg meer dan 5 procent na het bekendmaken van positieve onderzoeksdata rond een mogelijke behandeling tegen borstkanker.

S&P 500 index 4.297,14 (+0,4%)

Dow Jones index 33.912,44 (+0,5%)

Nasdaq Composite 13.128,05 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag licht hoger.

Nikkei 225 28.882,50 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.283,87 (+0,2%)

Hang Seng 20.063,64 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0157. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0162.

USD/JPY Yen 133,45

EUR/USD Euro 1,0157

EUR/JPY Yen 135,55

MACRO-AGENDA:

11:00 ZEW economisch sentiment - Augustus (Dld)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers tweede kwartaal (VS)