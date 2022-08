Olieprijs onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 89,41 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent goedkoper.



"De macrodata uit China brachten geen goed nieuws voor het zwarte goud", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Naast zwakke Chinese data waren er ook teleurstellende economische cijfers uit Amerika, waar de Empire State index flink verzwakte. "Naast de bovengenoemde twee factoren, zijn de verwachtingen rond de Iraanse nucleaire deal een belangrijke factor die ook de huidige lagere olieprijzen drijft", aldus Aslam. Volgens de marktkenner hebben handelaren er vertrouwen in dat er een deal gaat komen, waardoor er weer meer Iraanse olie de markt inkomt. "De VS en haar bondgenoten hebben weinig keus omdat de vraag naar olie zal toenemen naarmate we richting het einde van de zomer gaan. Met de sancties tegen Russische olie zijn de keuzes beperkt. De angst voor extra aanbod dat op de markt komt, drukt de prijzen", aldus Aslam. Verder merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op dat de gasprijzen in Europa hoog blijven, vanwege de zorgen over verstoringen in de toekomstige gaslevering door Rusland. "Hoewel de prijzen in de VS nu in een minder hoog tempo lijken te stijgen, is het ergste voor Europa waarschijnlijk nog niet achter de rug", aldus Hewson. Bron: ABM Financial News

