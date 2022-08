Update: activistische belegger neemt aanzienlijk belang in Disney Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Third Point van de activistische belegger Dan Loeb heeft een "aanzienlijk" belang genomen in Disney, nadat eerder dit jaar juist nog een groot belang in het entertainmentbedrijf werd verkocht. In een brief aan Disney CEO Bob Chapek prees Loeb de groei van Disney's streaming-abonnees. Maar de activistische belegger wil ook dat Disney de kosten agressiever gaat verlagen en een aantal stappen overweegt om zijn portfolio te vernieuwen. Zo roept Loeb Disney op om de rest van streamingdienst Hulu te kopen en om een spin-off van ESPN te verkennen. Verder is het bestuur van Disney aan vernieuwing toe, aldus Loeb. "We verwelkomen de standpunten van al onze investeerders", zei Disney maandag in een reactie, waarin het ook de expertise van zijn bestuur prees. Vorige week kwam Disney met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Streamingdienst Disney+ wist 14,4 miljoen nieuwe abonnees aan te trekken. Het aandeel Disney stijgt maandag zo'n 3 procent in New York. Upate: om reactie Disney toe te voegen. Bron: ABM Financial News

