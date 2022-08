Update: vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in augustus verder gedaald, waarbij de verkoopomstandigheden als negatief worden beschouwd. Dit bleek maandag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex daalde van 55 in juli naar 49 in augustus. In juli werd al het laagste niveau in meer dan twee jaar bereikt. Economen rekenden vooraf op een daling tot 54. In alle regio's was sprake van een daling, bleek uit het rapport. "Een strenger monetair beleid van de Federal Reserve en aanhoudend hoge bouwkosten hebben geleid tot een recessie op de huizenmarkt", zei NAHB's hoofdeconoom, Robert Dietz, in een toelichting. Indien de index boven de 50 noteert, dan beschouwen huizenbouwers de verkoopomstandigheden als positief. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.