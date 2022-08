Beursblik: laag water bedreigt centrales langs de Rijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De lage waterstand in de Rijn is een bedreiging voor het vervoer van bulkgoederen waaronder de aanvoer van kolen voor elektriciteitscentrales, stellen analisten van UBS maandag. Duitsland zal naar verwachting meer dan een derde van zijn elektriciteit opwekken met behulp van kolen, om de lagere aanvoer van aardgas te compenseren, stellen de analisten. Het goederenvervoer over de Rijn kan stagneren als de waterstand daalt tot onder 40 centimeter. Maandag was de stand bij het cruciale punt Kaub nog maar 32 centimeter. In 2018 werd het laagste niveau ooit gemeten, van 25 centimeter. Bij zulke waterstanden kunnen schepen niet meer met volle lading de rivier afvaren. "Het kan helpen om het vervoer te verschuiven van de Rijn naar het spoor maar het zal nog meer druk zetten op de aanvoerketens, die al zijn opgerekt", aldus de analisten. Dit zal de kosten van de logistiek opdrijven. Met name chemiebedrijven hebben veel behoefte aan stroom uit de centrales langs de Rijn, merken de analisten op. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.