Licht lagere opening Wall Street voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het rood.

De Amerikaanse aandelenmarkten zullen maandag moeite hebben het opwaartse momentum vast te houden, na een sterke rally vorige week. De S&P 500 sloot toen voor de vierde week op rij hoger. Techbeurs Nasdaq steeg zelfs tot het hoogste niveau in vier maanden, na een rally van 22,6 procent sinds het dieptepunt halverwege juni.

"De winsten werden in de afgelopen weken aangejaagd door positieve nieuwsberichten, die erop duiden dat de inflatiepiek achter de rug is", aldus strategen van Deutsche Bank. "Hierdoor is er hoop dat de centrale banken niet meer agressief op de rem hoeven trappen."

De volatiliteit op de beurzen nam dan ook flink af. De CBOE Volatility index sloot afgelopen week onder het langetermijngemiddelde van 20. Vandaag steeg de volatiliteitsindex evenwel met circa zes procent tot 20,74.

Analist Lori Calvasina van RBC Capital Markets blijft optimistisch over Amerikaanse aandelen voor de rest van dit jaar en is ervan overtuigd dat het dieptepunt in juni al is geweest. Wel waarschuwt zij dat neerwaarts aangepaste verwachtingen voor de winst per aandeel van bedrijven de aandelenmarkten onder druk zullen zetten. Als gevolg zullen de cijfers over het lopende derde kwartaal van belang zijn. Daaruit zal volgens Calvasina blijken dat bedrijven moeite hebben om verwachtingen uit te spreken voor 2023. "Dit maakt het moeilijk om de huidige waarderingen op de beurs te beoordelen", aldus de analist.

"We zien niet echt risicobereidheid onder beleggers vandaag, vooral nadat de Chinese detailhandelsverkopen over juli tegenvielen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De detailhandelsverkopen stegen op jaarbasis met slechts 2,7 procent, terwijl een stijging van 6,3 procent werd voorzien. Ook de industriële productie in het land viel tegen.

Amerikaanse beleggers zijn volgens Aslam vooral benieuwd naar industriecijfers uit de regio New York over juli, die vanmiddag verschijnen. "Deze cijfers kunnen de stemming de rest van de handelsdag bepalen", aldus Aslam. De index van de Federal Reserve van New York komt naar verwachting uit op 5,1 tegenover een stand van 11,1 een maand eerder. Ook kijken beleggers volgens hem uit naar het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0196.

De olieprijzen daalden met 5 procent na de zwakke Chinese cijfers en drukten daarmee de koersen van energiebedrijven.

Deze week kijken beleggers vooral uit naar cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. In het kielzog daarvan verwerken beleggers een reeks aan kwartaalcijfers van de grote retailers, waaronder Home Depot, Walmart, Macy’s en Target.

Bedrijfsnieuws



Robinhood heeft afgelopen kwartaal weer wat meer omzet per gebruiker gerapporteerd, na dalingen sinds begin vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de rentebaten, terwijl de transactie-inkomsten daalden bij de Amerikaanse online-broker-app.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,7 procent tot 4.280,12 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 33.761,05 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.047,19 punten.