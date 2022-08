Beursupdate: Europese beurzen vlak na zwakke Chinese cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur vlak tot licht hoger, na teleurstellende Chinese cijfers die op het sentiment drukken. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,25 procent tot 441,99 punten, de Duitse DAX stond vlak op 13.796 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plusje van 0,1 procent op 6.560,83 punten. De Britse FTSE 100 stond ook vlak.



China verlaagde maandag onverwacht de interbancaire rente om de economie te ondersteunen, na tegenvallende economische cijfers eerder op de dag. De Japanse economie trok juist aan in het tweede kwartaal van dit jaar. De economie groeide met 2,2 procent, tegen 0,1 procent groei een kwartaal eerder. De aanhoudende droogte in een groot deel van Europa heeft intussen gevolgen voor de logistiek en de energiekosten. Berenberg voorziet dat de inflatie in de eurozone op termijn iets boven de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank zal stabiliseren. In juli steeg het cijfer naar 8,9 procent, het hoogste niveau in meer dan 40 jaar. Op korte termijn voorziet Berenberg een stijging tot 10 procent in oktober, en pas een substantiële daling in 2023. Economische cijfers van ZEW en het bbp van de eurozone zullen deze week waarschijnlijk tot meer zorgen over de zwakke economie leiden en kan de euro omlaag duwen. De olieprijs daalde. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 3,8 procent tot 88,61 dollar, terwijl een oktober-future Brent 3,5 procent goedkoper werd op 94,75 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0199. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0264 op de borden. Bedrijfsnieuws HelloFresh bevestigde zijn doelen voor dit jaar. Het aandeel steeg 9 procent in Frankfurt. Just Eat Takeaway profiteerde mee en steeg 4 procent. Henkel boekte meer omzet, maar minder winst. Het aandeel won 0,6 procent. Aegon verloor 1,9 procent. Credit Suisse verhoogde maandag het koersdoel voor Aegon van 5,80 naar 5,90 euro en handhaafde het Outperform advies. Shell verloor 1,4 procent terwijl de olieprijs daalde. Ook BP en Total deden een stapje terug. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het rood. De S&P 500 index sloot vrijdag hoger. De index steeg 1,7 procent tot 4.280,12 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 33.761,05 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.047,19 punten. Bron: ABM Financial News

