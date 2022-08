Zwakke Chinese data steunen dollar

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag aangetrokken, na zwakke economische cijfers uit China, die de vraag naar veilige havens aanjagen, terwijl de vrees voor een Amerikaanse recessie afneemt. Dat stelde ING maandag in een rapport.

Chinese data over investeringen in vaste activa, industriële productie en detailhandelsomzet vielen maandag tegen.

De zorgen over een recessie in de Verenigde Staten ebben intussen weg, na een beter cijfer voor het consumentenvertrouwen in de VS vrijdag.

Deze week zouden cijfers over de industriële productie en detailhandelsverkopen in de VS daar nog een handje bij kunnen helpen, zei analist Chris Turner van ING.

"De combinatie van hernieuwd vertrouwen in de Amerikaanse economische groei met uitdagingen voor de externe groei, zal sommige beleggers, die zich afvragen of de dollar heeft gepiekt, kalmeren."

Ook Danske Bank denkt dat de dollar op de korte termijn sterk zal blijven, omdat de Federal Reserve waarschijnlijk de rente al blijven verhogen, nadat het Amerikaanse inflatiecijfer in juli sterker afkoelde dan voorzien.

"De monetaire condities zijn niet restrictief genoeg om een terugkeer van inflatie naar 2 procent te garanderen", zei analist Jens Naervig Pedersen van Danske Bank in een rapport. "We denken daarom dat het nog niet tijd is om de koers te wijzigen met onze visie die uitgaat van een sterker wordende dollar."

Pedersen denkt wel dat het een paar weken kan duren voordat de dollar opnieuw de wind in de rug krijgt, tot belangrijke Amerikaanse economische cijfers zijn gepubliceerd of totdat de olieprijs weer stevig opveert. In de tweede helft van dit jaar zou de euro minder waard moeten worden dan de dollar, denkt Danske.

De euro stond maandag 0,5 procent lager tegenover de dollar op 1,0207.