Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 727,91 punten.

"Vooral de afkoelende inflatie lijkt de koopbereidheid onder beleggers weer aan te wakkeren", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Wall Street kon hierdoor voor de vierde week op rij met winst de week afsluiten. "Maar beleggers vragen zich nu af of de bodem uit juni het dieptepunt was, of dat we te maken hebben met een klassieke berenmarktrally", zei Blekemolen. "De afname van de inflatie is in ieder geval hoopvol en zal mogelijk de Fed doen besluiten de rente eind september met slechts 50 basispunten te verhogen in plaats van met 75."

Wel noemt de expert van Lynx de inflatie in de VS met 8,5 procent nog altijd schrikbarend hoog en de werkloosheid laag. "De mismatch op de arbeidsmarkt zet bovendien druk op de participatiegraad en zorgt voor stijgende lonen. Hogere lonen kunnen mogelijk weer een voedingsbron vormen voor aanhoudende inflatie."

Verder merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op dat de gasprijzen in Europa hoog blijven, vanwege de zorgen over verstoringen in de toekomstige gaslevering door Rusland. "Hoewel de prijzen in de VS nu in een minder hoog tempo lijken te stijgen, is het ergste voor Europa waarschijnlijk nog niet achter de rug", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0223. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Deze week kijken beleggers vooral uit naar cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. In het kielzog daarvan verwerken beleggers een reeks aan kwartaalcijfers van de grote retailers, waaronder Home Depot, Walmart, Macy’s en Target.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway aan kop met 1,8 procent en Wolters Kluwer won 1,2 procent. NN Group noteerde in het rood, vanwege een ex-dividend notering. Randstad leverde 1,1 procent in.

In de AMX won Alfen 4,2 procent en Inpost 2,4 procent. TKH, dat morgen met cijfers komt, steeg met 1,5 procent. ASR Nederland leverde 1,4 procent in en AMG daalde met 0,8 procent.

In de AScX wonnen Avantium en Vivoryon tot 4,2 procent. Ebusco verloor 2,9 procent.